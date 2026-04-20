Экс-главе минсельхоза Удмуртии назначили подписку о невыезде по делу о каннабисе

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», экс-министру сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаилу Юдину, обвиняемому в хранении наркотиков (ст. 228 УК), избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на 10 дней. При необходимости она может быть продлена. Ходатайства о заключении бывшего главы минсельхоза республики под стражу в суд не поступало.

Напомним, полицейские задержали Михаила Юдина 14 апреля на трассе в Завьяловском районе. По данным МВД, он находился под наркотиками за рулем автомобиля Belgee. Внутри транспорта обнаружили марихуану. У него дома провели обыск: всего было изъято свыше 10 г каннабиса. Заведено уголовное дело о незаконном хранении запрещенных веществ в значительном размере (ст. 228 УК, до трех лет лишения свободы).

Бывший министр признался в употреблении наркотиков. Также на него было оформлено два административных протокола — за хранение наркотиков без цели сбыта (ст. 6.8 КоАП) и отказ от медосвидетельствования (ст. 6.9 КоАП). По этим административным делам Михаилу Юдину было назначено совокупно пять суток ареста. Кроме того, экс-министра обязали пройти лечение от наркомании.

Михаил Юдин возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии с февраля 2022-го по май 2025 года. В отставку министр ушел по собственному желанию. С января 2026-го он является врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем».