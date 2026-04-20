Экспорт угля из Хакасии на Восток в первом квартале 2026 года вырос в 2,7 раза

По итогам января-марта 2026 года погрузка угля на экспорт из Республики Хакасии в восточном направлении составила около 1,7 млн т. Годом ранее за аналогичный период показатель находился на уровне 665 тыс. т (-54% к 2024 году), сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД). 83% поставок угля из республики пришлось на морские порты Дальнего Востока — более 1,4 млн т, что в 3,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наибольший объем экспорта угля был зафиксирован в марте — 614,6 тыс. т. Уточняется, что перевозки в основном осуществлялись в направлении Советско-Гаванского транспортного узла. Через сухопутные погранпереходы из Хакасии направили за первые три месяца текущего года 297 тыс. т твердого топлива. По данным КрасЖД, увеличились перевозки в направлении трех погранпереходов: Нижнеленинское — Тунцзян — 134,9 тыс. т (+76% к январю-марту 2025 года), Гродеково — Суйфэньхэ — 118,7 тыс. т (+31%) и Камышовая — Хуньчунь — 33,3 тыс. т (+68%).

Как писал «Ъ-Сибирь», в первом квартале этого года в Республике Хакасия было погружено 6,8 млн т различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель вырос на 1,7%. В частности, перевозка каменного угля выросла на 2,5%, до 5,94 млн т.

Александра Стрелкова