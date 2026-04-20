Вице-премьер Новосибирской области отправлен в отставку после скандала с убоем скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку своего заместителя — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. В правительстве региона он курировал блок сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии.

Андрей Шинделов

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

«Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы — не оперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности»,— мотивировал свое решение глава региона.

Преемник господина Шинделова будет согласован в четверг, 23 апреля.

Как писал «Ъ-Сибирь», работу Андрея Шинделова в качестве министра сельского хозяйства подвергли критике депутаты заксобрания региона во главе со спикером Андреем Шимкивом. В частности, имя чиновника связано с массовым изъятием у фермеров и убоем домашнего скота из-за вспышки в регионе пастереллеза. Комитет по аграрной политике решил подготовить поправки к уставу области, которые дали бы заксобранию право согласовывать назначение на должность зампреда областного правительства — министра сельского хозяйства.

Михаил Кичанов