Песков оценил заявления Радева и Мадьяра о диалоге с Россией

Правительство России приветствует заявления европейских политиков, в частности бывшего президента Болгарии Румена Радева, о готовности к прагматичному диалогу с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам… импонируют слова и господина Радева… и некоторых других европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога (с РФ.—“Ъ”)», — сказал господин Песков на брифинге. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с другими странами, однако пока не находит взаимности с ЕС.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых одержал победу лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Ожидается, что глава «Тисы» официально возглавит правительство 9 мая. Парламентские выборы в Болгарии досрочно прошли 19 апреля. Победу одержала коалиция Румена Радева «Прогрессивная Болгария».

Пресс-секретарь заявил, что пока рано делать выводы об изменениях «общеевропейского климата» в отношении России в связи с победой Петера Мадьяра и Румена Радева на парламентских выборах в Венгрии и Болгарии.