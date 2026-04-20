Победа на парламентских выборах в Болгарии коалиции «Прогрессивная Болгария» стала одной из основных тем обсуждения в европейской прессе. Главный вопрос, которым задаются наблюдатели, — займет ли ее лидер, бывший президент Румен Радев, место ведущего пророссийского политика, ставшее вакантным после выборов в Венгрии неделю назад. В итоге они приходят к выводу, что второй Виктор Орбан Брюсселю не грозит.

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters Румен Радев

Der Standard (Вена, Австрия) Станет ли Румен Радев «следующим Орбаном»? Радев, похоже, представляет себя следующим Орбаном… Некоторые болгары твердо уверены, что в вопросах войны против Украины Радев и его друзья в пророссийских военных кругах Болгарии будут следовать «нейтральному» курсу между позициями России и ЕС… Еще только предстоит оценить, насколько он будет учитывать интересы России… Поэтому Брюссель будет внимательно следить за происходящим в Софии… Румен Радев нередко защищал российские позиции в самой Болгарии, но в Европе он этого не делал… Более того, выступать в роли «троянского коня» в ЕС без Орбана будет намного труднее.

Rzeczpospolita (Варшава, Польша) Выборы в Болгарии. Румен Радев — это беззубый Виктор Орбан Станет ли Болгария «мягким подбрюшьем» ЕС? Отвечая на этот вопрос, сам Румен Радев представляет себя… болгарским Петером Мадьяром. Хотя неясно, может, это просто пиар-ход, чтобы дистанцироваться от политика (от Виктора Орбана.— “Ъ”), который в последнее время стал синонимом политических неудач. Тем не менее эксперты в Болгарии убеждены, что Радев не блефует. Он прагматик, он заигрывает не столько с россиянами, сколько с той частью электората, которая придерживается пророссийских настроений. Ему просто нужна эта группа избирателей, чтобы заручиться широкой поддержкой… Как бывший офицер, Радев также прекрасно понимает, насколько перспективной для болгарских военнослужащих может быть карьера в НАТО. Москва и Путин в этом отношении ничего не могут предложить… Радев, будучи премьер-министром, может быть умеренным евроскептиком, но он не будет раскачивать лодку… Он — «беззубый Орбан».

Financial Times (Лондон, Великобритания) Пророссийский экс-президент заявляет о победе на выборах в Болгарии В ходе предвыборной кампании Радев заявил… что намерен стать «важнейшим звеном… в восстановлении отношений (ЕС.— “Ъ”) с Россией». Это может создать проблемы для Софии в Брюсселе. Болгария экспортирует множество боеприпасов на Украину, и через нее проходит один из основных энергетических маршрутов в Центральную Европу. Местные аналитики отмечают, что, несмотря на свои промосковские наклонности, Радев вряд ли станет вторым Виктором Орбаном... Он может смягчить свою позицию… поскольку страна зависит от европейских денег и инвестиций, а поддержка членства страны в ЕС высока, да и в парламенте будет представлена сильная проевропейская оппозиция.

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) Склоняющийся в сторону России Румен Радев одержал убедительную победу на выборах в Болгарии Радев призывает Украину просить о мире, не поддерживает поставки оружия Киеву и говорит, что его настойчивые заявления о том, что Крым — российский, просто отражают стратегическую реальность. Он также критикует вступление Болгарии в еврозону в этом году, утверждая, что новая валюта усилила инфляцию. В своих замечаниях после воскресных выборов он представил свое стремление к диалогу с Россией как постоянно растущую часть европейского мейнстрима. Он считает, что дипломатическое взаимодействие с Россией необходимо не только для создания новой архитектуры безопасности в Европе, но и жизненно важно в сфере цен на энергоносители и конкурентоспособности в промышленности… Однако один высокопоставленный дипломат Евросоюза отметил, что Радев совершенно несравним с Орбаном в том, что касается его деструктивности. По его словам, Радев «играет в совершенно другой лиге», если говорить о его способности или желании подорвать политику (ЕС в отношении России.— “Ъ”).

Подготовили Алена Миклашевская и Николай Зубов