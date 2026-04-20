Оплата по биометрии на МЦД заработает летом

Пассажиры смогут оплачивать проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) с помощью технологии распознавания лица до конца года. На первом, втором и четвертом диаметрах функция заработает с лета 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

К лету оплата по биометрии будет введена на 324 проходах 74 станций, уточняется в публикации. Для оплаты проезда необходимо посмотреть в камеру на турникете. Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы», загрузив фотографию и привязав банковскую карту.

Систему запустили в 2021 году. С этого момента ей воспользовались более 200 млн раз. Сейчас сервис доступен на всех станциях метро, Московского центрального кольца (МЦК), на аэроэкспрессе, речных маршрутах и некоторых станциях МЦД. В системе зарегистрировано около 800 тыс. человек.

В конце марта замглавы Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал в интервью «Ъ», что в течение 2026 года в наземном городском транспорте столицы начнут поэтапно внедрять систему оплаты по биометрии. По его словам, необходимыми камерами оборудованы все столичные электробусы и порядка 25% автобусов.

