Подростка посадили на 6,5 года за подготовку поджога локомотива на станции в Кузбассе

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 17-летнему жителю Кузбасса за подготовку поджога локомотива на станции Прокопьевск. Молодой человек, который обвинялся в покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ), получил шесть с половиной лет в воспитательной колонии, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной прошлого года спецслужбы задержали молодого человека, готовившего, по их данным, теракт на железнодорожной станции Прокопьевск (Западно-Сибирская железная дорога). Подросток фотографировал локомотивы на станции Прокопьевск (Западно-Сибирская железная дорога), при себе у него имелись емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклава.

По версии следствия, предложение поджечь локомотив несовершеннолетний получил через соцсеть от представителя иностранного государства. За это, по данным источников, куратор обещал заплатить от 80 тыс. руб. до 120 тыс. руб. и прислал координаты.

