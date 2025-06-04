Готовившего теракт на железной дороге подростка задержали в Кузбассе

В Кемеровской области задержан подросток, готовивший, по данным спецслужб, теракт на железной дороге. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), рассказали в кузбасском управлении ФСБ.

По информации ведомства, в мае сотрудники транспортной полиции Прокопьевска задержали подростка, который фотографировал локомотивы на железнодорожных путях. При себе у него имелись емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклава. Расследование установило, что парень прибыл на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги по заданию неустановленного лица, с которым связывался через мессенджер. Его целью, считают силовики, был поджог локомотива.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР рассказали, что суд заключил подростка под стражу.

Илья Николаев