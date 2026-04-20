Писательница Настасья Реньжина станет хедлайнером фестиваля «Красная строка»

Одним из хедлайнеров книжного фестиваля «Красная строка» от команды Ural Music Night станет писательница Настасья Реньжина — автор бестселлеров «Последний паром Заболотья» и «Бабушка сказала сидеть тихо». Об этом «Ъ-Урал» сообщили организаторы фестиваля.

Фото: Фестиваль «Красная строка»

Настасья Реньжина является обладательницей награды издательского дома «Аргументы и факты» «Слова на вес золота», лауреатом премии «Эксмо. Дебют» 2025 года и финалисткой русско-итальянской литературной премии «Радуга».

Международный фестиваль «Красная строка» — самый крупный книжный фестиваль в Уральском федеральном округе (УрФО). Впервые он прошел в 2023 году в год 300-летия основания Екатеринбурга. Ежегодно фестиваль привлекает множество писателей, поэтов, издателей, литературных критиков и читателей как из России, так и из-за рубежа. В программе обычно представлены литературные чтения, круглые столы, мастер-классы, презентации новых книг и авторские встречи. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке губернатора Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

«Ее роман "Последний паром Заболотья" — это история о людях, связанных с малой родиной, о боли расставания, силе памяти и попытке понять, можно ли сохранить связь с местом, которое постепенно исчезает»,— рассказали организаторы. На фестивале писательница встретится с читателями и представит свою новую книгу, уже ставшую бестселлером.

Четвертый книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Его главная тема в этом году связана с юбилеем Свердловского рок-клуба и получила название «Эта музыка будет вечной».

Полина Бабинцева