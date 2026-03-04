Фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге пройдет 21-23 августа

В Екатеринбурге четвертый книжный фестиваль «Красная строка» планируют провести с 21 по 23 августа, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мероприятия. Его главная тема в этом году связана с юбилеем Свердловского рок-клуба и получила название «Эта музыка будет вечной».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом году площадки фестиваля получат тематические названия по песням главных уральских рок-групп: например, главная сцена будет называться "Прогулки по воде". «В год 40-летия Свердловского рок-клуба "Красная строка" будет говорить о музыке в самом широком смысле — как о метафоре города, архитектуры, памяти, отношений и повседневных ритмов. Книга здесь — партитура: в ней записаны голоса времени, а каждый читатель по-своему «исполняет» их»,— рассказали организаторы.

Как и в прошлые годы, фестиваль пройдет в Историческом сквере. На книжной ярмарке свои работы представят более 150 издательств. На мероприятии пройдут творческие встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, лекции, а также музыкальные выступления. Мероприятия будут интересны людям всех возрастов — как опытным читателям, так и тем, кто только начинает интересоваться литературой.

«Красная строка» является самым крупным книжным фестивалем в Уральском федеральном округе (УрФО). В прошлом году его посетили 72 тыс. человек, участие приняли более 100 экспертов индустрии со всей России и других стран, было проведено свыше 200 мероприятий.

Ирина Пичурина