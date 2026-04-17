На Запорожской АЭС произошел второй за неделю блэкаут

Вечером 16 апреля на Запорожской АЭС временно отключилось электричество. Это второй блэкаут на станции менее чем за неделю и 14-й раз за время российской военной операции на Украине, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Связь была восстановлена примерно через 40 минут. Причина отключения электроэнергии пока неизвестна. Группа МАГАТЭ на объекте проводит расследование и следит за ситуацией»,— указано в сообщении МАГАТЭ в X. Блэкаут подчеркивает сохраняющуюся нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью, отметил господин Гросси.

В предыдущий раз внешнее электроснабжение ЗАЭС было отключено утром 14 апреля. Спустя несколько часов в тот же день его восстановили. Блэкаут произошел из-за действия автоматической защиты: была отключена единственная работающая линия «Ферросплавная-1». Вторая линия — «Днепровская» — отключена с 24 марта.