На ЗАЭС назвали причину второго за неделю блэкаута

На Запорожской АЭС произошел блэкаут из-за кратковременной потери питания и срабатывания автоматики. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По словам госпожи Яшиной, персонал ЗАЭС отработал оперативно, штатно включились аварийные дизель-генераторы. Она добавила, что нарушений безопасности во время отключения и возобновления энергоснабжения не было.

О том, что на ЗАЭС вечером 16 апреля произошло отключение электроснабжения, сообщил сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он уточнил, что это уже второй блэкаут на станции за неделю и 14-й — с начала российской военной операции на Украине. Предыдущее отключение произошло 14 апреля, электроснабжение восстановили в тот же день.