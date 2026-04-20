Выпускники самарской школы после самоубийства учениц рассказали о травле

Выпускники школы поселка Мирный Красноярского района Самарской области, в которой училась одна из покончивших с собой школьниц, рассказали «Ъ» о частых случаях травли. Они считают, что руководство учебного заведения бездействовало.

«К сожалению этой серьезной проблемой никто никогда не хотел заниматься. Случаи буллинга тянутся далеко не первый год, все это оперативно игнорируется руководством и учителями. Участвовавшие в травле других детей всегда чувствовали свою безопасность», — отметили выпускники школы.

Тела двух учениц восьмого класса местных школ были обнаружены в поселке Мирный Самарской области 17 апреля 2026 года на Татарском кладбище. Установлено, что несовершеннолетние покончили с собой. Региональное СУ СКР начало проверку.

Местные жители связали гибель подростков с буллингом, но доказательств этого нет. Прощание с одной из школьниц прошло в воскресенье, 19 апреля. Вторую похоронят во вторник, 21 апреля.

Следствие ранее опровергло сообщения о буллинге школьниц.

Евгений Чернов