Следствие опровергло сообщения о буллинге школьниц, погибших в Самарской области

Следствие не нашло подтверждений связи гибели двух несовершеннолетних девушек из Самарской области с травлей в школе. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Тела двух учениц восьмого класса местных школ были обнаружены в поселке Мирный Самарской области 17 апреля 2026 года на Татарском кладбище. Установлено, что несовершеннолетние покончили с собой. Региональное СУ СКР начало проверку.

Местные жители связали гибель подростков с буллингом, но доказательств этого нет. Прощание с одной из школьниц прошло в воскресенье, 19 апреля. Вторую похоронят во вторник, 21 апреля.

Георгий Портнов