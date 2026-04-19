Следователи выясняют причины суицида двух школьниц в Самарской области

Следственные органы разбираются в обстоятельствах суицида двух несовершеннолетних девочек в поселке Мирный. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Министерство образования Самарской области выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Это огромная, невосполнимая утрата. В этой сложной ситуации ведомство сосредоточено на выяснении всех обстоятельств, предшествующих трагедии. Девочки обучались в разных школах. Проведены беседы с руководством школ, учителями, одноклассниками. На данный момент информация о каких-либо конфликтах и проявлениях буллинга в отношении девочек не подтверждается», — сообщили в правительстве региона.

Ранее стало известно, что в поселке Мирный Самарской области две восьмиклассницы покончили с собой. В соцсетях писали, что школьницы ушли из жизни из-за травли.

Руфия Кутляева