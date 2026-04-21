Сегодня исполняется 55 лет губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Евраев

Его поздравляет первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист РФ Николай Бурляев:

— Уважаемый Михаил Яковлевич! Сердечно поздравляю Вас с достижением возраста становления, мужания и крепости. С интересом наблюдаю вашу деятельность на посту губернатора уже почти пять лет. Вижу одержимость своей возможностью оказывать благотворное влияние на развитие региона. Как писал Б. Пастернак, «пораженья от победы ты сам не должен отличать». Поэтому искренне желаю Вам спокойно относиться к «поражениям» и одерживать новые и новые победы на благо жителей Ярославской области и нашего Отечества.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»