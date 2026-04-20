В Ярославской области 25 апреля пройдет субботник

В Ярославской области 25 апреля состоится Всероссийский субботник. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своих соцсетях.

«К нему присоединятся трудовые коллективы, студенты, общественные организации и активные жители. Уборка развернется во всех муниципальных образованиях»,— добавил губернатор.

Первый общерегиональный субботник прошел 4 апреля. На уборку территорий выходили среди прочих губернатор Михаил Евраев и мэр Ярославля Артем Молчанов.

