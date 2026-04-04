Губернатор Ярославской области вышел на субботник

Губернатор Ярославской области принял участие в общерегиональном субботнике. Фото он разместил в своем канале в МАХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

4 апреля во всех округах региона прошли субботники. В частности, в Ярославле они были организованы на 11 городских территориях.

«Всегда участвую в субботниках — начиная с детского сада, затем в школе, институте. Это добрая традиция, которая объединяет людей. Сегодня также вместе с коллегами и ярославцами вышел на уборку нашего города»,— сообщил губернатор.

Судя по кадрам, опубликованным Михаилом Евраевым, в субботнике также приняли участие первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков, зампреды Лариса Андреева, Марина Кашина, Вера Даргель, мэр Ярославля Артем Молчанов, заммэра Николай Степанов, глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов и другие представители мэрии и правительства.

Михаил Евраев добавил, что второй субботник пройдет во второй половине апреля.

Алла Чижова