Суд заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Она исчисляется с момента фактического задержания господина Тер-Аванесова или передачи его российским правоохранительным органам в случае экстрадиции.

Александр Тер-Аванесов в 2006–2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015–2016 годах занимал пост депутата Костромской областной думы.

Суть обвинений в отношении банкира неизвестна. Ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск в декабре 2025 года. «РИА Новости» писало, что господин Тер-Аванесов проходит по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой.