«РИА Новости»: бывший сенатор Тер-Аванесов объявлен в розыск

Бывшему сенатору Александру Тер-Аванесову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Он объявлен в федеральный розыск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Агентство указывает, что господин Тер-Аванесов проходит по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. Ей инкриминируют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) при заключении строительных госконтрактов. Ущерб оценивается в 4,1 млрд руб.

В 2021–2022 годах госпожа Мерваезова возглавляла АО «Военно-строительная компания» (в марте 2022 года переименовано в АО «СибирьПромГрупп»). По версии следствия, фигурантка выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство нескольких объектов. В деле также фигурируют бывший руководитель Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» МО РФ Евгений Горбачев и соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Александр Тер-Аванесов в 2006–2015 годы был сенатором от Костромской области, в 2015–2016 годах занимал пост депутата Костромской областной думы.