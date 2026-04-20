МИД Ирана: вопрос вывоза урана в США никогда не обсуждался

Вопрос передачи США или другой стране иранского обогащенного урана никогда не рассматривался в ходе переговоров. Об этом сообщил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.

«Ни на одном из этапов текущих или предыдущих переговоров вопрос о передаче запасов обогащенного урана Ирана США или какой-либо другой стране не поднимался. И в принципе этот вариант не стоит на повестке дня»,— сказал господин Багаи на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Отказ от обогащения урана — одно из основных требований США к Ирану для заключения мирного соглашения. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что Иран согласился прекратить обогащение урана и передать американской стороне его часть. В МИДе Ирана исключили передачу обогащенного урана другим странам.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Ормуз и ныне там».