Число эвакуированных с заблокированной трассы в Забайкалье выросло до 250

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю эвакуировало 253 человека, оказавшихся заблокированными на федеральной трассе Чита—Забайкальск из-за непогоды. Движение по трассе, остановленное вечером 19 апреля, остается до сих пор перекрытым на участке с 190-го по 371-й км, сообщает пресс-служба правительства региона.

«На утро 20 апреля было освобождено 13 автобусов с людьми. Все эти автобусы после заправки выдвигаются на станцию Ясная, где организовано три пункта временного размещения для 500 человек. Люди будут находиться там, пока не расчистят трассу»,— отмечается в публикации пресс-службы правительства.

Как сообщалось ранее, в Забайкалье 19 апреля на 218-м км федеральной автомобильной дороги А-350 Чита—Забайкальск около 17:00 по местному времени (11:00 мск) произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. В аварии никто не пострадал, однако транспортным средствам был нанесен значительный ущерб. Причиной ДТП стало ухудшение погодных условий и несоблюдение водителями безопасной дистанции. После этого движение по трассе перекрыли. На момент перекрытия на заблокированном участке находилось 29 легковых, 23 большегрузных автомобиля и 13 автобусов. Трасса ведет к международному пункту пропуска на российско-китайской границе.

Влад Никифоров, Иркутск