В Забайкалье перекрыта федеральная трасса из-за ДТП с участием 11 автомобилей

В Забайкальском крае на 218-м км федеральной автомобильной дороги А-350 Чита—Забайкальск около 17:00 по местному времени (11:00 мск) произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. Как сообщила Госавтоинспекция Забайкалья, в аварии никто не пострадал, однако транспортным средствам «нанесен значительный ущерб».

Причинами ДТП стало ухудшение погодных условий и несоблюдение водителями безопасной дистанции, добавили в ведомстве.

После массовой аварии Госавтоинспекция полностью перекрыла движение на отрезке с 190 км по 371 км трассы Чита—Забайкальск до 21:00 местного времени.

Влад Никифоров, Иркутск