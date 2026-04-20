Полиция завершила расследование дела в отношении экс-главы Мурманского рыбного порта

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП), обвиняемого в совершении ряда экономических преступлений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фигурант единолично принял решение о реорганизации порта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фигурант единолично принял решение о реорганизации порта

С августа 2021 по май 2023 года фигурант, по версии следствия, использовал свое служебное положение, чтобы провести процедуру отчуждения объектов портовой инфраструктуры и переоформить на себя право собственности на несколько промышленных площадок. С июня 2023 года по март 2024 года генеральным директором ММРП был экс-чиновник Росрыболовства и некогда директор Калининградского морского рыбного порта Александр Громов.

«Злоумышленник организовал незаконную передачу склада-холодильника, предназначенного для хранения замороженной рыбной продукции. Он оформил здание на своего отца, что позволило вывести имущество из-под корпоративного контроля»,— отметила госпожа Волк.

Ущерб от действий экс-руководителя порта, по ее словам, составил 420 млн руб.

В полиции также утверждают, что обвиняемый единолично принял решение о реорганизации порта, в результате чего ему стали подконтрольны объекты нефтеперерабатывающего комплекса, выделенные из активов предприятия.

Андрей Кучеров