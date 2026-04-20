Красная икра в российской рознице подешевела на 15%

По итогам первого квартала средняя розничная стоимость 1 кг икры лососевых рыб в России составила 9387 руб. Это на 1,8% дешевле, чем за аналогичный период 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. При этом полочная цена икры горбуши (основной продукт в этой категории) снизилась на 14%, до 9100 руб. за 1 кг, подсчитал Рыбный союз.

Снижение розничных цен на икру горбуши связано с ростом производства этой продукции в 2025 году на 60–65%, пояснили в Рыбном союзе. По данным Росстата, в январе—феврале производство этой продукции из лососевых видов рыб составило 232,5 т, снизившись год к году на 3,2%.

По данным торговой сети «Перекресток» (входит в X5), в январе—марте средняя стоимость икры лососевых рыб сократилась год к году на 15–18%. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли заявили, что у крупных федеральных ритейлеров указанный товар подешевел в среднем на 15–20%.

По итогам 2025 года производство красной икры в России выросло на 21% — до 12,4 тыс. т. Глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что в 2026 году производство красной икры в стране может составить 10–11 тыс. т.

