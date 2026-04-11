Росрыболовство ожидает производства до 11 тыс. тонн красной икры по итогам года

Производство красной икры в России может составить 10-11 тыс. т в 2026 году. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

Господин Шестаков добавил, что такой объем возможен при условии вылова около 230 тыс. т лососевых. «Всем хватит, конечно же. Хватит и для внутреннего рынка, и, если понадобится, поставим на внешние рынки»,— сказал глава Росрыболовства (цитата по ТАСС).

По итогам 2025 года производство красной икры в России выросло на 21% — до 12,4 тыс. т. Как уточнял в январе Илья Шестаков, на одного жителя страны приходится около 100 г продукта.