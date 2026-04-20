«Промомед» увеличил чистую прибыль за 2025 год в 2,5 раза

По итогам 2025 года чистая прибыль биофармацевтической компании «Промомед» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 7,2 млрд руб. В годовом выражении показатель вырос на 149%, следует из пресс-релиза компании.

Выручка группы увеличилась на 75,2%, до 38 млрд руб., EBITDA — на 86%, до 15 млрд руб., рентабельность EBITDA — на 3 п. п., до 41%. Главными драйверами роста выручки компания назвала запуск и коммерциализацию новых препаратов в эндокринологии и онкологии. В сегменте эндокринологии выручка за год выросла на 163%, до 21,6 млрд руб., в онкологии — на 42%, до 7 млрд руб.

Денежный поток от операционной деятельности по итогам 2025 года вырос в 2,9 раза и составил 0,27 млрд руб. за счет роста EBITDA. «Промомед» подтвердил прогноз на 2026 год: ожидается рост выручки на 60% при рентабельности по EBITDA 45%.

ПАО «Промомед» — российская биофармацевтическая компания. В структуру входят R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 360 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка. Совет директоров «Промомеда» намерен обсудить выплату дивидендов из 35% прибыли.