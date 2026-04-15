Совет директоров «Промомеда» обсудит выплату дивидендов из 35% прибыли

Гендиректор ПАО «Промомед» Александр Ефремов предложит направить на дивиденды не менее 35% скорректированной чистой прибыли компании за 2025 год. Совет директоров обсудит этот вопрос на итоговом собрании, сообщили в пресс-службе «Промомеда».

Речь идет о первых с начала IPO (с июля 2024 года.—"Ъ") дивидендах. При этом в сообщении компании отмечается, что рекомендации совета директоров по размеру выплат могут отличаться от предложения гендиректора. О решении по параметрам возможных отчислений станет известно позднее. «Промомед» планирует 20 апреля опубликовать финансовые результаты за 2025 год.

ПАО «Промомед» — российская биофармацевтическая компания. В структуру входят R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 360 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка.