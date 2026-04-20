Минтранс пообещал полностью выполнить программу перевозки паломников на хадж

Программа по перевозке российских паломников на хадж в Мекку и Медину в Саудовской Аравии будет выполнена в полном объеме, сообщил Минтранс. План-график рейсов согласовали на совещании, которое провел замминистра Владимир Потешкин с участием представителей Росавиации, хадж-миссии России, авиакомпаний Jazeera Airways и Flynas.

Квота для российских паломников на хадж в этом году составляет 25 тыс. человек. Их должны привезти в Саудовскую Аравию с 5 по 21 мая, обратный вылет запланирован с 30 мая по 15 июня. Рейсы будут выполнять «с учетом складывающейся обстановки на Ближнем Востоке и частичного закрытия воздушного пространства ряда стран», уточнили в министерстве.

Российские туроператоры уже сформировали логистику авиаперевозок. Для выполнения рейсов зафрахтованы самолеты авиакомпаний Jazeera Airways, Centrum Air, Flyone Asia, в качестве резерва — Uzbekistan Airways.

Страны Ближнего Востока вводили ограничения по обслуживанию авиарейсов после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Иран российским авиаперевозчикам запрещено летать, как минимум, до 15 мая.

С этого года российские туристы смогут посещать Саудовскую Аравию без визы. Режим вступит в силу с 11 мая, находиться в королевстве можно будет до 90 дней в году.