Безвиз открыли с дресс-кодом

Российские туристы смогут посещать Саудовскую Аравию без визы. Режим вступает в силу с 11 мая, сообщает МИД. Находиться в королевстве можно до 90 дней в году.

Целью поездки не должна быть работа, учеба или постоянное проживание в стране. Впрочем, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сомневается, что нововведение заметно увеличит турпоток в Саудовскую Аравию:

«К сожалению, страна до конца не открылась, рейсов мало, алкоголь по-прежнему запрещен. Что ждут россияне от Саудовской Аравии? Естественно, тех же преференций, которые дают Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн — то есть страны массового туризма. Но самый серьезный конкурент Саудовской Аравии — это, конечно, ОАЭ, где девушки могут ходить и в короткой юбке, в барах и в ресторанах наливают алкоголь, а самостоятельно гулять разрешено везде.

В Саудовской Аравии еще сильны исламские традиции. Люди на отдыхе хотят расслабляться, а не думать о местных обычаях. Не хотят наши девушки ходить в платках и длинных юбках при температуре +40 в тени. Сейчас турпоток россиян в Саудовскую Аравию небольшой: что-то около 70 тыс. человек в год, даже не 100, 200, 300 тыс., и уж тем более не исчисляется миллионами, в отличие от Таиланда, Вьетнама, ОАЭ, Египта и Турции».

Сейчас главным препятствием для развития этого направления остается конфликт на Ближнем Востоке. Но потенциал у Саудовской Аравии все же большой, отмечает руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр:

«В свете происходящего на Ближнем Востоке сейчас я бы, наверное, осторожничала комментировать потенциальный рост по этому направлению. Когда нет конфликта, потенциал огромен. Я не удивлюсь, если через год-два мы увидим турпоток не в 50 тыс., как сейчас, а в 100-150 тыс. человек. Потенциал у Саудовской Аравии гораздо выше, чем у Омана — дорогого направления. Более того, в Саудовской Аравии запустился Red Sea Project и открылось достаточное количество отелей разного сегмента, в том числе Rixos. Это говорит о том, что возможности по массовому сегменту достаточно высокие.

Отдых на Красном море в Саудовской Аравии по ценам сопоставим с Египтом. То есть буквально до иранского конфликта туда могла улететь целая семья и отдохнуть за 250 тыс. руб. Что касается остальных возможностей, пока есть проблемы с туризмом, которые не позволяют говорить о массовом охвате. Саудовская Аравия пока не предполагает массового присутствия русскоязычного персонала. Очень тяжело найти в стране и хорошего русскоязычного гида».

На прошлой неделе министр экономразвития Максим Решетников заявил, что Россия намерена расширить список стран с безвизовым режимом. В качестве следующих кандидатов власти рассматривают Малайзию, Бахрейн и Кувейт.

Андрей Дубков