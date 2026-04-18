Российские авиакомпании не смогут возобновить полеты в Иран до 15 мая

Воздушное пространство Ирана останется закрытым для полетов российских авиакомпаний до 15 мая. Об этом сообщила Росавиация.

«Согласно рекомендациям Росавиации, с учетом позиции Минтранса и МИД России, воздушное пространство Ирана продолжает быть закрытым для полетов российских авиакомпаний до 15 мая»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Сегодня утром Иран открыл восточную часть своего воздушного пространства впервые с 28 февраля. Ежедневно с 03:30 до 14:30 по всемирному времени (с 06:30 до 17:30 мск) будут работать шесть гражданских иранских аэропортов, включая два в Тегеране, сообщил источник ТАСС. Такой график, по его словам, будет действовать до утра 25 апреля. При этом западная часть воздушного пространства Ирана остается закрытой.