Число жертв стрельбы в Киеве достигло семи

В киевской больнице умер пациент, госпитализированный в прошлую субботу после стрельбы в Голосеевском районе. О смерти пострадавшего сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, состояние раненого было крайне тяжелым. Общее число жертв теракта достигло семи.

«В больницах столицы находятся семеро из раненых... Из них один ребенок. Из взрослых четверо находятся в реанимации», — написал господин Кличко в Telegram.

18 апреля житель Киева вышел на улицу с огнестрельным оружием и начал стрелять в случайных прохожих. Затем он зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям. Спецназ ликвидировал преступника во время штурма.

Местные СМИ пишут, что одним из погибших, как выяснилось сегодня, был музыкант украинской группы «Друге Сонце» Игорь Савченко.