Акции ЮГК подорожали на 10% после оценки стоимости Росимуществом

Стоимость акций ЮГК на Мосбирже прибавила более 10% на новостях об оценке и плане продажи госпакета акций компании. Цена превысила 0,8 руб. против 0,73 руб. до объявления Росимущества.

Ведомство сообщило, что в начале мая проведет открытые торги по продаже активов группы. Росимущество оценило стоимость продажи ПАО «Южуралзолото» в 140,4 млрд руб. Совокупная рыночная стоимость всех активов, входящих в группу ЮГК, оценена в 162,02 млрд руб.