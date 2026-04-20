CNN: Иран потребовал от США разморозить активы на $20 млрд

Иран потребовал от США существенно смягчить санкции и разморозить активы на сумму более $20 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, одно из выдвинутых на консультациях предложений предусматривает разморозку иранских активов в обмен на передачу Тегераном своих запасов обогащенного урана. Сейчас Иран располагает примерно 400 кг урана, обогащенного на 60%.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил о согласии Ирана передать часть высокообогащенного урана и планах провести второй раунд переговоров 21 апреля. Вскоре МИД Ирана опроверг информацию о планах передать ядерные запасы США.

В тот же день господин Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран вместе займутся вывозом урана. Он также опроверг планы разморозки иранских активов. 19 апреля агентство IRNA сообщало, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров из-за «чрезмерных требований и нереалистичных ожиданий» США.