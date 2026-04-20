Московских водителей предупредили о дожде со снегом в понедельник

В Москве в понедельник в течение дня ожидаются дождь, снег и сильный ветер, сообщил столичный Дептранс. Водителям, сменившим зимнюю резину на летнюю, рекомендуется пользоваться городским транспортом. Департамент призвал автомобилистов не делать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, его порывы могут достигать 15 м/с. По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве будет 5–7°С, облачно, ожидаются небольшие осадки, по области температура может упасть до 3°С. Завтра в столице незначительно потеплеет (до 6–8°С), местами также возможны небольшие осадки.