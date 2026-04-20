Производство свиней на убой в России в начале года выросло на 5,7%

Производство свиней на убой в первом квартале увеличилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,47 млн тонн. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Ъ». Свиньи стали единственной растущей мясной категорией за этот период.

Как следует из материалов, в отдельных регионах рост производства свинины достигал 9,4%. В то же время производство птицы на убой в январе–марте сократилось на 2,7% год к году, до 1,63 млн тонн, крупного рогатого скота (КРС) — на 4,2%. В Минсельхозе интенсивный рост в свиноводстве связывают с притоком инвестиций. На курятине же сказывается сложная эпизоотическая обстановка, на индейке — нехватка инкубационного яйца, отмечали опрошенные «Ъ» эксперты. На КРС влияют региональные противоэпизоотические мероприятия.

Аналитики замечают, что насыщение рынка свинины уже снизило рыночные цены. 13–19 апреля оптовая стоимость товарных свиней уменьшилась год к году на 3%. Единственным способом предотвратить снижение рентабельности эксперты называют развитие экспорта. Отгрузки за рубеж свинины и субпродуктов с начала года увеличились по сравнению с 2025 годом на 7% и составили 90 тыс. тонн.

