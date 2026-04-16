Мясу подрезали крылья

В первом квартале 2026 года производство птицы на убой снизилось в России на 2,7% год к году, до 1,63 млн тонн. Причины — в снижении рентабельности, эпизоотических факторах и отсутствии перспективы роста потребления внутри страны. Но конъюнктура может поменяться: из-за снижения предложения оптовые цены на курятину уже выросли на 18% год к году.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В январе—марте 2026 года выпуск сельхозорганизациями России птицы на убой составил 1,63 млн тонн, следует из данных Росстата. Год к году значение снизилось на 2,7%. Среди десяти крупнейших регионов-производителей наиболее выраженное снижение показала Тамбовская область — на 12,4% год к году, до 88 тыс. тонн. В Ставропольском крае падение составило 10,5%, до 75,4 тыс. тонн, в Ленинградской области — 9,5%, до 68,9 тыс. тонн.

Топ-10 регионов России по производству птицы на убой в январе—марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем производства (тыс. тонн) Изменение год к году (%) Белгородская область 197,8 6 Пензенская область 105 12,5 Тамбовская область 88 –12,4 Брянская область 77,1 –1,3 Ставропольский край 75,4 –10,6 Ленинградская область 68,9 –9,5 Челябинская область 62,6 4,9 Марий Эл 62,1 –2,9 Мордовия 60,1 3,7 Липецкая область 59,9 7,9 Россия в целом 1633,7 –2,7 Открыть в новом окне Источник: Росстат.

Снижение производства птицы нетипично для российского аграрного рынка. В 2025 году выпуск птицы на убой в сельхозорганизациях увеличился на 2,2% год к году, до 6,8 млн тонн, преимущественно речь шла о курятине. Доля утки, гусей и индейки на российском рынке пока остается невысокой. За счет короткого производственного цикла курица традиционно считается наиболее перспективным направлением для аграриев. К тому же это самое востребованное мясо у российских потребителей.

По данным NTech, на долю курицы в 2025 году пришлось 69,2% розничных продаж в натуральном выражении в категории сырого мяса.

Свинина, ее ближайший конкурент, сформировала 23% спроса. Следом идут индейка и говядина. Их доля составляет 4,9% и 2% соответственно. Другие виды мяса обеспечили менее 1% розничных продаж каждый.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов называет одним из ключевых факторов снижения производства курятины падение рентабельности. В периоды обострения ценовой конкуренции в прошлом году этот показатель опускался до 3–5%. Это объясняется профицитом предложения: самообеспеченность России мясом птицы стабильно превышает 100%. «Каждая дополнительная тонна усиливает конкуренцию, а ценовые войны бьют по экономике предприятий»,— говорит эксперт.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина говорит, что в среднем рентабельность производства курицы за 2025 год сократилась с 18,7% до 12,7%. На это повлияли в том числе увеличение себестоимости производства и вспышки высокопатогенного гриппа птиц в отдельных регионах, говорит она. Оперативно перекладывать растущие издержки в цену производители, по словам эксперта, не могут из-за жесткой политики ритейлеров.

Группа «Черкизово» в своем годовом отчете также указывала на сложную ценовую конъюнктуру: из-за очень низких цен на курицу компания не смогла получить достаточную прибыль в первом полугодии. Директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев, впрочем, отмечает, что ситуация со сбытом птицы пока немного лучше, чем со свининой.

Сокращать инвестиционные проекты производители мяса, по словам господина Краснова, начали уже в 2025 году.

И перспектив у бизнеса пока немного: внутреннее потребление курицы в России почти не растет, а доступ производителей к внешним рынкам остается ограниченным.

Дмитрий Краснов называет прогноз экспорта мяса птицы в 2026 году в целом неблагоприятным. «Это связано и с остановкой работы значительного количества площадок по эпизоотическим факторам, и с общей конъюнктурой»,— говорит он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Из-за снижения объемов производства птицы на убой оптовая стоимость курятины уже начала расти. Согласно NTесh, на неделе 6–12 апреля стоимость тушки бройлера составила 168 руб. за кг, увеличившись на 6% к предыдущим семи дням и на 18% год к году. В разделке стоимость куриного бедра выросла на 31% год к году, фарша механической обвалки — на 172%. Аналитики не исключают, что текущие колебания могут быть связаны с сезонным фактором. Великий пост, потребление курицы после которого традиционно растет, в этом году закончился раньше, чем в прошлом.

Альбина Корягина не исключает, что текущее снижение производства будет носить скорее коррекционный, а не структурный характер. Базовый сценарий, по ее словам, предполагает рост производства мяса птицы на 0,5–1,5% по итогам всего года. Снижение объема выпуска продукции в то же время будет характерно для небольших и средних игроков с высокой долей заемного капитала, считает эксперт. В AD Libitum также отмечают, что сдерживать цены на курицу может увеличение производства свинины.

Для поддержки рентабельности птицеводческих предприятий действуют льготные кредиты, компенсация части затрат на строительство птицеводческих репродукторов и другие меры, заявили “Ъ” в Минсельхозе.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров