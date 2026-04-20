Times: Британия не задерживает российские суда из-за высоких затрат на швартовку

Военно-морской флот Великобритании не задерживал находящиеся под санкциями российские нефтяные танкеры из-за опасений, что стоимость швартовки и обслуживания может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила газета The Times.

Еще одна причина, по которой британские силы еще не задерживали суда «теневого флота», — споры в правительстве о том, где будут швартоваться задержанные суда и какое ведомство будет оплачивать их стоянку, пишет издание.

В частности, британские власти обратили внимание на случай с судном MV Matthew под флагом Панамы, которое конфисковала Ирландия в сентябре 2023 года, указывает The Times. На борту находилось более 2,2 т кокаина стоимостью €157 млн. Техническое обслуживание, охрана и швартовка судна обошлись более чем в 10 млн фунтов стерлингов.

В конце марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями. Британское правительство сообщило, что закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, что вынудит их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать задержанием и возбуждением уголовных дел.

Главы МИД и МВД Великобритании Иветт Купер и Шабана Махмуд выражали обеспокоенность тем, что моряки задержанных судов российского «теневого флота» смогут запрашивать политические убежища в Британии. Оба министра работают над решением, которое позволит захватывать танкеры, не разрешая при этом членам их экипажей оставаться в стране.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что попытки Великобритании захватить связанные с Россией суда не останутся без ответа. По его словам, «соответствующие меры прорабатываются».

В начале апреля The Telegraph сообщило, что ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу их потенциального захвата британскими властями.