Стармер разрешил задерживать подсанкционные суда в водах Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями.

В сообщении правительства Великобритании указано, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать задержанием. В отношении владельцев, операторов и экипажей задержанных судов могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.

Всего Великобритания ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных с Россией. Накануне саммита Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Хельсинки Кир Стармер призвал другие страны-участницы усилить координацию по борьбе с «теневым флотом». В объединение входят десять государств Северной Европы: Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.