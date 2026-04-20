Испания предложит ЕС проект соглашения о расторжении ассоциации с Израилем

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство 21 апреля представит ЕС предложение о разрыве соглашения об ассоциации с Израилем. Как отметил господин Санчес, «Израиль нарушает международное право» и поэтому «не может быть партнером Европейского союза», сообщает CTV News.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на это заявление в социальных сетях, заявив, что его страна «не примет лицемерных нравоучений от человека, поддерживающего связи с тоталитарными режимами», упомянув Турцию и Венесуэлу.

Соглашение об ассоциации между Израилем и ЕС было заключено в июне 2000 года. Договор, определяющий рамки сотрудничества, включает пункт, требующий уважения прав человека. Испания и Ирландия впервые призвали к его пересмотру в 2024 году в связи с израильскими бомбардировками сектора Газа. 17 апреля этого года Испания, Ирландия и Словения направили письмо в Еврокомиссию с призывом обсудить соглашение с Израилем на ближайшем заседании министров иностранных дел ЕС.

Испанская газета El Pais уточняет, что скандальное заявление господина Санчеса является «началом предвыборной кампании в Андалусии», где 17 мая должны избрать местный парламент. Возглавляемая Санчесом Социалистическая партия имеет в регионе наиболее низкие рейтинги. Опрос, проведенный Андалузским центром исследований (Centra), показал, что партия может получить 21% голосов и от 26 до 27 мест в парламенте, что ниже минимального количества мест, достигнутого в 2022 году (30 мест).

Влад Никифоров