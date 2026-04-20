Вице-спикер Словакии заявил о риске покушения на премьера Фицо в Киеве

В случае поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев есть риск покушения на него, убежден вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. По его словам, господин Фицо поездку пока не планирует, «поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо», в том числе из-за критики в адрес Владимира Зеленского.

«Хотя Зеленский официально пригласил Фицо, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно... Ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — сказал «РИА Новости» господин Гашпар.

В феврале Владимир Зеленский в телефонном разговоре пригласил Роберта Фицо приехать в Киев. Отношения между двумя странами обострились после того, как 27 января Украина прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба», объяснив это техническими повреждениями. Словацкие власти расценили этот шаг как политический шантаж. Тибор Гашпар говорил, что Словакия может заблокировать вступление Украины в Евросоюз.

