Утром «Дружба», вечером деньги

Эксперты Евросоюза прибыли на Украину для оценки возможности работы нефтепровода «Дружба», остановленной Киевом в конце января под предлогом ремонтных работ. Миссия европейских специалистов, приуроченная к намеченному на 19–20 марта саммиту ЕС, призвана подтолкнуть Венгрию и Словакию к снятию вето на 20-й пакет санкций против России и одобрение кредита Украине в размере €90 млрд. Комментируя согласие Киева на изучение состояния «Дружбы» европейскими экспертами, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал это «политическим спектаклем» и дал понять, что разблокирует кредит Украине только после того, как в его страну снова начнет поступать нефть по нефтепроводу, который на самом деле совершенно исправен.

Фото: Marton Monus / File Photo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Целью прибывшей на Украину 18 марта группы экспертов из Европейского союза станет изучение технического состояния нефтепровода «Дружба», с 27 января прекратившего поставки российской нефти в Европу после заявлений Киева о его неисправности и необходимости проведения ремонтных работ.

Работу миссии европейских специалистов на месте будет курировать представительство ЕС на Украине. При этом, как сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники в Брюсселе, в команде экспертов ЕС нет представителей Венгрии и Словакии — двух государств, в наибольшей степени пострадавших от перекрытия «Дружбы» и в конце февраля выступивших против решения Совета ЕС выделить Украине кредит в размере €90 млрд на 2026–2027 годы.

Незадолго до начала миссии ЕС для изучения ситуации с нефтепроводом «Дружба» на Украине побывали венгерские специалисты, миссия которых оказалась безрезультатной, так как украинская сторона отказала им в посещении объекта.

Приезду экспертов ЕС в Киев 17 марта предшествовал обмен посланиями между президентом Зеленским и руководством Евросоюза. В письмах друг другу стороны сообщили о готовности сдвинуть с мертвой точки вопрос о возобновлении эксплуатации «Дружбы» и снять вето Венгрии и Словакии, 23 февраля заблокировавших реализацию политического решения о предоставлении европейского кредита Украине.

В своем послании Еврокомиссии президент Зеленский сообщил о том, что ремонт трубопровода близится к завершению и компрессорная станция начнет работу через месяц-полтора.

В свою очередь, главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта в совместном заявлении сообщили о выделении Украине необходимых средств и готовности оказать ей техническую помощь в ремонте «Дружбы».

Еще в конце февраля руководство ЕК заявляло о том, что оно не ставит под сомнение заверения Киева о неисправности трубопровода «Дружба» и не торопит Украину с его ремонтом, не ставя никаких сроков для возобновления транзита нефти.

Резкое изменение подхода к этому вопросу в Киеве и Брюсселе произошло накануне открывающегося 19 марта саммита ЕС, на котором будет предпринята новая попытка добиться заветного для европейских союзников Киева решения о предоставлении ему кредита в размере €90 млрд.

Как сообщило 17 марта со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС издание Politico, Евросоюз выражает осторожную надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этот раз отзовет свое вето, наложенное ранее на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций. По словам одного из собеседников издания, в Брюсселе рассчитывают, что Орбан «в очень скором времени» вернется к принятым в конце прошлого года политическим обязательствам ЕС по кредиту.

Решение о выделении Киеву безвозмездного финансирования в размере €90 млрд, из которых €60 млрд предполагается потратить на закупки оружия, было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года в качестве альтернативы заблокированному плану Еврокомиссии изъять российские активы для финансирования Украины.

После того как транспортируемая по трубопроводу «Дружба» нефть из России с 27 января перестала поступать на венгерские НПЗ, Венгрия не только заблокировала Украине кредит ЕС, но и приостановила поставки в страну бензина и дизельного топлива. Будапешт также предупредил, что будет препятствовать любым решениям ЕС в пользу Киева до снятия с Венгрии нефтяной блокады.

Реакция венгерской стороны на внезапно проснувшееся у Брюсселя и Киева синхронное желание форсировать решение проблемы «Дружбы» накануне саммита ЕС свидетельствует о глубоком недоверии Будапешта к обещаниям в кратчайшие сроки завершить подготовку трубопровода к эксплуатации.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал обмен письмами между Киевом и Брюсселем «политическим театром» для введения всех в заблуждение. По его словам, «Дружба» готова к транспортировке нефти «хоть с сегодняшнего дня».

В схожем ключе высказался и премьер-министр Орбан. По его словам, нефтепровод «Дружба» ранее неоднократно выходил из строя, однако быстро возвращался в рабочее состояние. В связи с этим Венгрия не верит заявлениям о том, что на этот раз его нельзя было быстро починить, как это происходило раньше, учитывая, что о поломке было объявлено еще в начале года.

«Этот трубопровод ранее ломался 22 раза. Его ремонтировали все 22 раза. А теперь, за несколько недель до выборов у нас (парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.— “Ъ”), на 23-й раз почему-то этого не произошло. Поэтому мы не верим этим сказкам. Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии ни в одном решении. Ни здесь, ни в Брюсселе. Пока они не дадут нам то, на что мы имеем право»,— заявил Виктор Орбан, выступая 17 марта на предвыборном мероприятии в Эгере.

Свои условия снятия венгерского вето с предложения предоставить кредит Украине Виктор Орбан изложил в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как следует из заявления Орбана, Будапешт отвергает предложение ждать еще месяц-полтора и требует от Украины немедленного возобновления работы «Дружбы».

«Я обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо нефтяную блокаду со стороны Украины. Позиция Венгрии остается неизменной: если президент Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод "Дружба". Вся нефтяная блокада используется для вмешательства в венгерские выборы на стороне партии "Тиса". Поэтому, с венгерской точки зрения, ситуация проста: нет нефти, нет и денег»,— заявил Орбан.

Новым аргументом для венгерской стороны в споре с Киевом и Брюсселем может стать и предложение Чехии возглавить миссию ЕС по проверке состояния нефтепровода «Дружба», которое было сделано 16 марта в Брюсселе на полях встречи министров энергетики стран ЕС. Чешская сторона демонстрирует готовность активно содействовать Венгрии и Словакии в их усилиях по возобновлению работы трубопровода после почти двухмесячного простоя. Вопрос о проверке трубопровода обсуждался в ходе состоявшейся 18 марта в Праге встречи первого вице-премьера Чехии Карела Гавличека с министром экономики Словакии Денисой Саковой.

Сергей Строкань