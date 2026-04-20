Новосибирский замгубернатора получил представление из-за проблем с вывозом мусора

Прокуратура внесла представление замгубернатора Новосибирской области Олегу Клемешеву за системные проблемы со сбором и вывозом мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«В ходе проверки установлены факты переполненности контейнерных площадок и ненадлежащего содержания прилегающих к ним территорий»,— говорится в сообщении. Кроме того, представления были внесены руководителям АО «Спецавтохозяйство» (САХ, регоператор по вывозу ТКО) и 19 управляющих компаний. В отношении более 20 лиц приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев получил представление прокуратуры из-за проблем со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. Представления также были внесены гендиректору САХ, главам администраций округа и районов, руководителям учреждений.

