Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за проблем с вывозом мусора

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев получил представление прокуратуры после проблем со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). «В связи с недостаточным контролем за деятельностью АО «Спецавтохозяйство» (САХ, регоператор по вывозу ТКО, — Ъ) администраций районов, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства прокурор города внес представление мэру Новосибирска», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Представления также были внесены гендиректору АО «САХ», главам администраций округа и районов, руководителям учреждений.

Основанием для принятия решений послужила проверка работы муниципалитета, администраций районов, «САХ» и муниципальных учреждений по сбору и вывозу ТКО, которая была проведена в октябре-декабре 2025 года. На 188 из 300 мусорных площадках проверяющие выявили нарушения. Среди них — переполненные мусорные баки, непринятие мер по вывозу с контейнерных площадок крупногабаритных отходов.

Илья Николаев