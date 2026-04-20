Введение запрета ставок недееспособным и несовершеннолетним отложили на осень

Рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным и лицам—участникам исполнительных производств решили перенести на осень. Об этом сообщил собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

Законопроект был внесен группой сенаторов в Госдуму в марте 2024 года, и дальше первого чтения не продвинулся. Как сообщал “Ъ”, с просьбой отсрочить рассмотрение инициативы глава Минфина Антон Силуанов обратился к профильному вице-премьеру Дмитрию Григоренко. По данным источника “Ъ”, в аппарате вице-премьера поддержали просьбу.

В Минфине просьбу о переносе аргументируют тем, что в случае принятия инициативы ограничения могут затронуть до 30% аудитории букмекерских контор. Сокращение числа игроков, в свою очередь, может привести к недополучению налоговых поступлений в бюджет в размере около 27 млрд руб., а также доходов от целевых отчислений на спорт — около 14 млрд руб., говорится в письме министерства, которое есть у “Ъ”. Там также отмечено, что госсистемы проверки статуса должников могут не выдержать пиковых нагрузок в 13 млн запросов в сутки.

