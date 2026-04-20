С азартом решено не играть

Рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным и участникам исполнительных производств решено перенести на осень. В Минфине считают, что принятие его в ближайшее время приведет к недополучению налоговых поступлений в бюджет до 27 млрд руб., а аудитория букмекеров сократится на 30%. Участники рынка же отмечают, что пока не имеют технической возможности получать необходимые для ограничений данные и на адаптацию к изменениям нужно время.

Потенциальное сокращение числа клиентов букмекерских контор в Минфине сочли несвоевременным

Фото: Тропин Борис / PhotoXpress Потенциальное сокращение числа клиентов букмекерских контор в Минфине сочли несвоевременным

Рассмотрение законопроекта о запрете ставок в букмекерских конторах несовершеннолетним, недееспособным и лицам—участникам исполнительных производств было решено перенести на осень, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы. Ранее “Ъ” писал, что глава Минфина Антон Силуанов обратился к профильному вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой отложить рассмотрение законопроекта до осенней сессии (см. “Ъ” от 17 марта). По данным источника “Ъ”, в аппарате вице-премьера поддержали просьбу.

Вице-премьер также поручил Минфину совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка, Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ) при участии сенаторов Совета федерации и депутатов Госдумы создать рабочую группу по законопроекту, говорит собеседник “Ъ”. Законопроект был внесен группой сенаторов в Госдуму в марте 2024 года, и дальше первого чтения не продвинулся.

В Минфине просьбу о переносе аргументируют тем, что в случае принятия инициативы ограничения могут затронуть до 30% аудитории букмекерских контор.

Это следует из письма министерства, которое есть у “Ъ”. Сокращение числа игроков, в свою очередь, может привести к недополучению налоговых поступлений в бюджет в размере около 27 млрд руб., а также доходов от целевых отчислений на спорт — около 14 млрд руб., говорится в письме. Там также отмечено, что государственные системы проверки статуса должников могут не выдержать пиковых нагрузок в 13 млн запросов в сутки.

В Совфеде придерживаются иной позиции. Один из авторов законопроекта, сенатор Александр Трембицкий, заявил “Ъ”, что «затягивание не вполне оправданно», так как в случае принятия законопроекта это позволило бы системе начать выявлять возникающие проблемы на практике. Он добавляет, что заявления о нагрузке на госсистемы не отражают реальной ситуации, поскольку 13 млн запросов — это общее количество игроков в стране за год, а число активных игроков составляет порядка 1,1 млн в сутки, притом что проверка одного игрока осуществляется раз в день. Также в Совфеде добавили, что «заявление о выпадении до 30% клиентской базы не учитывает действующих механизмов ограничения должников». В целом принятие законопроекта может, напротив, простимулировать желание игроков погасить задолженность, в первую очередь перед государством, чтобы возобновить возможность делать ставки.

При приеме ставок проводится идентификация участника с установлением возраста и фактической проверкой недееспособности, а также проверка наличия задолженности по налогам или процедуры банкротства, перечисляют в ЕРАИ. Недееспособные в принципе могут распоряжаться денежными средствами не иначе как посредством опекуна. Так, несовершеннолетние, недееспособные и должники перед бюджетом уже не могут сделать ставку у легальных букмекеров. В целом в ЕРАИ считают законопроект в текущей версии дублирующим уже существующие правила и процедуры участия в азартных играх.

Представителям рынка ситуация видится еще более критичной.

«Предлагаемые законопроектом меры в принципе неисполнимы и приведут к коллапсу всего легального рынка»,— поделился исполнительный директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов. Вопрос состоит в механизмах, связанных с ежедневным направлением огромного количества запросов в государственные системы, что фактически не позволит принимать ставки. «Сейчас эта инициатива однозначно неисполнима. Потому что у букмекера нет доступа к актуальной базе должников — частная организация просто не имеет доступа к базе ФССП, там много персональных данных, конфиденциальной информации, охраняемой законом РФ»,— объясняет заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов. Он подчеркивает, что рост количества должников в РФ и сумм их задолженности не имеет прямой связи с букмекерским рынком и при запрете на ставки в легальных конторах должники просто перейдут в серую зону. В BetBoom, «Лиге ставок» и Pari инициативу комментировать не стали.

Варвара Полонская, Татьяна Исакова