Силы ПВО за ночь сбили над Россией 112 БПЛА

В период с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 20 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 112 беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае мирный житель погиб при атаке на порт Туапсе, еще один человек пострадал, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В порту произошел пожар, также обломки дронов повредили несколько зданий в городе. В Воронежской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.