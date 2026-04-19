Премьер Пакистана и президент Ирана поговорили по телефону

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщил пакистанский премьер в соцсети X.

Во время разговора разговора Шехбаз Шариф поделился с Масудом Пезешкианом информацией о своих недавних беседах с руководством Саудовской Аравии, Катара и Турции. «Я высоко оценил участие Ирана, включая его высокопоставленную делегацию в Исламабаде для исторических переговоров, а также недавние обсуждения с фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром в Тегеране»,— написал премьер Пакистана.

Шехбаз Шариф заверил господина Пезешкиана, что Пакистан по-прежнему привержен своей роли посредника, чтобы добиться мира и стабильности в регионе.

Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном. В Исламабаде прошел первый раунд переговоров, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие контакты состоятся вечером 21 апреля. Однако иранское агентство IRNA пишет, что Тегеран отказался от переговоров. По данным Tasnim, Иран не начнет контакты с США, пока действует морская блокада республики.