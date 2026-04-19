«Арсенал» опустел

Матч лидеров чемпионата Англии до предела обострил интригу в «золотой гонке». «Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:1 и практически ликвидировал отставание от, как казалось еще недавно, уверенно двигавшихся к титулу лондонцев. Манчестерцы отстают от них на три очка, но при встрече в запасе.

Гол Эрлинга Холанна (в центре) в ворота «Арсенала», возможно, превратил «Манчестер Сити» в фаворита английской чемпионской гонки

Фото: Lee Smith / Reuters Гол Эрлинга Холанна (в центре) в ворота «Арсенала», возможно, превратил «Манчестер Сити» в фаворита английской чемпионской гонки

Самый важный матч всего английского чемпионата некоторое время изумлял прежде всего какой-то своей странной нестройностью. Даже эксперты BBC, то есть знаменитые в прошлом футболисты вроде Мартина Киуона или Уэйна Руни смело расписывались в собственной непрозорливости: ждали битвы идей, планов, а на поле царят скорее страсти и нервы. И игра все время выглядит какой-то неустаканившейся, лоскутной. Зато ведь веселой. Посреди хаоса, который формально не к лицу грандам, все время чувствуется привкус чего-то остренького. Причем совершенно непонятно, у кого остренькое созреет раньше, потому что оба соперника и ярко вспыхивают, и безбожно фальшивят.

Раньше созрело у «Манчестер Сити». С коллективным в атаке у него никак не срасталось, но срослось с индивидуальным, когда Райан Шерки, уже однажды, в начале встречи, угодивший мячом в стойку рикошетом от Габриэла, рванул в авантюрный, казалось, слалом: пространства для разбега нет, а перед ним красная стена из игроков «Арсенала». Авантюра трансформировалась в шедевр. Дриблинг Шерки снес эту стену, будто тонкую картонку. Габриэла, ключевой ее элемент, манчестерец даже не обошел, а обтек, именно как матерый слаломист стойку, а затем стоял с глазами навыкате у бровки, смакуя шедевр.

И несложно было представить, какие мысли роились в эти мгновения у тех, кто неравнодушен к «Арсеналу». Про совсем недавнее, в конце марта, поражение от «Манчестер Сити» в тоже имевшем большое значение матче — финале Кубка английской премьер-лиги. Про дурацкую осечку в предыдущем туре первенства против «Борнмута», слизавшую, как корова языком, весь только что солидный запас прочности… К чему-то нехорошему все движется.

Но долго крутиться там этим мыслям не пришлось, потому что манчестерцы изумили снова. Теперь уже не персональным подвигом, а персональным ляпом.

Когда Матеуш Нуньеш вбросил аут своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, на беду ничто не намекало. У Доннаруммы был вагон времени, чтобы придумать, как понадежнее отправить обработанный уже мяч своим. Но он отчего-то медлил, даже не реагируя на полетевшего на вратаря Кая Хаверца. Появление Хаверца в основе «Арсенала» было чуть ли не главной темой предматчевых дискуссий. Игрок, конечно, классный. Но не про голы. В текущем сезоне он их вообще не забивает. А тренер Микель Артета, доверяя Хаверцу слот на переднем крае, пожертвовал Виктором Дьёкерешем, бомбардиром, эффективнее которого у него нет. И зачем? Не перемудрил ли? Хаверц, собственно, вопрос снял этим своим наскоком на впавшего в ступор Доннарумму, который, увидев, как потерянный им мяч влетал в сетку, побрел куда-то в сторону, словно, не пережив позора, захотел покинул стадион. В роли догоняющего «Арсенал» не провел и двух минут.

Дальше пошел футбол попонятнее. «Манчестер Сити» чаще владеет мячом, чаще прессингует. Но «Арсенал» терпит, а его вылазки иногда превращаются в головную боль для хозяев. На что-то в этом духе и рассчитывали.

Второй тайм открылся эпизодом, который заставил вздрогнуть поклонников «Арсенала». После подачи углового два манчестерских футболиста расстреливали ворота буквально в упор. Абдукодир Хусанов попал в очутившегося на траектории удара защитника, Эрлинг Холанн промазал на полдесятка сантиметров. Затем настала очередь дрожать поклонников «Манчестер Сити», вынужденных наблюдать за отрезком доминирования «Арсенала»,— за тем, как выходит практически один на один с Доннаруммой, все-таки упираясь во вратаря, Хаверц, за тем, как стреляет в штангу Эберечи Эзе. Угадать, кто тут ближе к успеху, было немыслимо.

Успех выгрыз «Манчестер Сити». Джанлуиджи Доннарумма уже успел многое сделать, чтобы реабилитироваться за чудовищный ляп в первом тайме. В этом эпизоде он снова был на высоте — уже не как тот, кто срывает чужую атаку, а как тот, кто разгоняет свою — броском мяча рукой аж к центральной линии. Атака был стремительной, а завершил ее почувствовавший, в какой точке штрафной нужно занять место, чтобы получить мяч, Эрлинг Холанн. Весна для него, выдающегося снайпера, с точки зрения статистики пока была скверной. Но в этой встрече Холанн своего не упустил.

А «Арсенал» продолжил свое упускать. В каркас ворот головой влепил мяч Габриэл. Опять восстановить равновесие ему было не суждено.

А от запаса прочности уже не осталось практически ничего. «Арсенал» еще на три очка опережает «Манчестер Сити», но ему в чемпионате осталось сыграть пять матчей, а конкуренту — шесть. Время жарких споров насчет того, кого теперь считать фаворитом «золотой гонки».

Алексей Доспехов