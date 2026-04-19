МВД проверит сообщения о выпрыгнувшем на зрителей тигре в цирке Ростова-на-Дону

Полиция в Ростове-на-Дону начала проверку после публикаций видео из цирка в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как во время выступления тигр выпрыгивает через металлическую сетку в зрительный зал. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

Инцидент произошел на проспекте Нагибина, где сейчас проходят гастроли цирка династии Довгалюк. Видео происшествия распространилось в социальных сетях, в том числе его опубликовал Telegram-канал «Это Ростов». По предварительным данным, во время выступления на арене обрушилась защитная сетка, после чего животное оказалось вне ограждения и перепрыгнуло барьер к первым рядам.

В полиции уточнили, что в инциденте никто не пострадал. Сотрудники цирка загнали всех зверей обратно в вольеры. Во время проверки сотрудники МВД установят все обстоятельства случившегося.

Очевидцы рассказали, что тигр сначала выбежал из шатра на улицу, но вскоре вернулся обратно. Во время эвакуации сотрудники цирка сначала выводили людей из ближайших к животному рядов, а затем остальных посетителей. В цирке от комментариев отказались.